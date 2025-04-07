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Царьград

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30 автобусов: новый маршрут свяжет метро "Строгино" и "Молодежная"

30 автобусов: новый маршрут свяжет метро "Строгино" и "Молодежная"

В Москве "Мосгортранс" запустил компенсационный маршрут между станциями метро "Строгино" и "Молодежная".

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