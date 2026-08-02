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China's Car Market Stalls Even as Global Demand Keeps Growing

China’s domestic car sales have fallen significantly this year; however, sales of Chinese cars have risen substantially in some international markets, such as Mexico, demonstrating the growing global demand for Chinese-made vehicles.

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