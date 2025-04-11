Перед Пасхой в Брянской области потеплеет до +20 градусов

Однако такая тёплая погода будет недолгой и в последнюю декаду месяца снова похолодает. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» и уроженец Брянской области Евгений Тишковец рассказал о погоде в регионе в ближайшую неделю.
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