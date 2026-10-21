На форуме "Спектр" замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил о создании штаба для защиты сетей связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Штапп? Даже читать нет толку ... А комитет? Комитет, то создали? Думский? А дорожную карту? ... Нуу слава богу, тому кто будет делить фин потоки кресло нашлось ....а дело то кто будет делать? А ответ за дело КТО будет держать? Начальник штаба? Аль козла отпущения уже назначили?