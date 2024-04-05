Политолог Дудчак: перестановки в руководстве Украины укрепили позиции Ермака

Позиции украинского лидера Владимира Зеленского становятся хуже на фоне перестановок во властных структурах Украины, по настоянию Запада его "лишают окружения", при этом позиции главы офиса украинского президента Андрея Ермака укрепляются.
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