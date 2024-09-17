Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу

@ Lilly/imagebroker.com/Global Look Press Tекст: Владимир Добрынин В который уже раз за последнее время Украина была вынуждена прибегнуть к экстренным аварийным закупкам электроэнергии у европейских соседей.
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