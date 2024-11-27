27 ноября начался отсчёт 60 дней перемирия в Южном Ливане. Особого оптимизма никто не выражает. Договор о прекращении огня подписан […] The post Прекращение огня началось, ливанцы возвращаются домой appeared first on Медиакратия.
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