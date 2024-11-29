Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Маркитанов
    шойгу герой, с тимуром ивановымЮный лейтенант ВД...
  • Василий Целовальников
    Позор России! Дожились???"Отслужат в армии...
  • Юрий Белов
    Даже незаконное формирование *диаспора*-ОПГ не стала защищать негодяя (мягко сказано) засадившего девчёнке ногой в гр...Очень обижался: Н...

Очень обижался: Не знал русского языка и бил сверстников, а потом плакал и просил оставить в России

Очень обижался: Не знал русского языка и бил сверстников, а потом плакал и просил оставить в России

По стране прокатилась волна типичных нападений на русских – кто-то включает камеру и затем приезжий наносит удар исподтишка ничего не подозревающему человеку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
...как сказалодин мудрец- если драки избежать невозможно- бей первым, дети должны это усвоить и своевременно  использовать это без лишнего соплежуйства...
Ответить
2 час.
л
людмила
Хочешь мира - готовься к войне?
Ответить
1 час.
Юрий Белов
Даже незаконное формирование *диаспора*-ОПГ не стала защищать негодяя (мягко сказано) засадившего девчёнке ногой в грудь ! А ведь она будущая мать ! (вообще нельзя бить ни руками ни ногами -ни девочек ни мальчиков-тем более миграм, которые должны в гостях быть тише воды-ниже травы) А что бы с ублюдком сделали бы на родине земляки за такое отношение к женщине/девочке ?! ПОЧЕМУ ИМ  ВСЁ МОЖНО В НАШЕЙ СТРАНЕ ?! КТО ИМ ЭТО ВНУШАЕТ ?! Мы отправляем детей в школы , что бы их там избивали и издевались какие то заезжие обезьяны ?! И что бы со школы возвращались уроды и инвалиды или ... даже писать страшно ?! Когда до тех , кому положено , дойдёт наконец - ЧТО ДАЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ! Мы же не в оккупации у мигров находимся ! Или всё таки уже в оккупации ? Гнать их надо ВСЕХ на хер из страны !
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх