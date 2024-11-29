Очень обижался: Не знал русского языка и бил сверстников, а потом плакал и просил оставить в России

Юрий Белов

Даже незаконное формирование *диаспора*-ОПГ не стала защищать негодяя (мягко сказано) засадившего девчёнке ногой в грудь ! А ведь она будущая мать ! (вообще нельзя бить ни руками ни ногами -ни девочек ни мальчиков-тем более миграм, которые должны в гостях быть тише воды-ниже травы) А что бы с ублюдком сделали бы на родине земляки за такое отношение к женщине/девочке ?! ПОЧЕМУ ИМ ВСЁ МОЖНО В НАШЕЙ СТРАНЕ ?! КТО ИМ ЭТО ВНУШАЕТ ?! Мы отправляем детей в школы , что бы их там избивали и издевались какие то заезжие обезьяны ?! И что бы со школы возвращались уроды и инвалиды или ... даже писать страшно ?! Когда до тех , кому положено , дойдёт наконец - ЧТО ДАЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ! Мы же не в оккупации у мигров находимся ! Или всё таки уже в оккупации ? Гнать их надо ВСЕХ на хер из страны !