Раскрыты новые детали вокруг скандала в Пентагоне

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с чатом Signal, согласно которому глава ведомства Пит Хегсет делился секретной информацией в беседе, в которой состояли его супруга, брат и личный адвокат.
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