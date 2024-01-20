Теперь Киркоров точно всё: очередная отмена, издевательство Шнура, связь с Зeленским и переезд в США к Пугачевой

Сегодня народному артисту РФ Филиппу Киркорову уж точно не позавидуешь. Бывший супруг Аллы Борисовны Пугачевой блистал на российской сцене с 1985 года и неоднократно влипал в различные скандалы, но до поры до времени ему все сходило с рук.
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