Теперь Киркоров точно всё: очередная отмена, издевательство Шнура, связь с Зeленским и переезд в США к Пугачевой

Сегодня народному артисту РФ Филиппу Киркорову уж точно не позавидуешь. Бывший супруг Аллы Борисовны Пугачевой блистал на российской сцене с 1985 года и неоднократно влипал в различные скандалы, но до поры до времени ему все сходило с рук.