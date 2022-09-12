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ВСУ оставили пограничный посёлок в России без света и газа

Сегодня утром ВСУ снова обстреляли посёлок Теткино. Зафиксировано порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольская, - об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своём Telegram-канале, опубликовав фото с последствиями прилётов.

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