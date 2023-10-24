Кай Метов и Лика Стар - в новом сезоне шоу "Суперстар!"

Премьера четвертого сезона музыкального шоу "Суперстар!" - 4 ноября в 20.20 на телеканале НТВ. Традиционно за звание "суперстара" будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые.
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