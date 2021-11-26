«Восстановить историческую справедливость»: украинский политик предложил Зеленскому отдать пять областей Европе

По его словам, президент Украины противоречит сам себе. Стенания президента Украины Владимира Зеленского по «исторической справедливости» и «советским оккупантам» не выдерживают никакой критики и «обнуляются» одним примером.
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