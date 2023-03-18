Президент России ввел ответственность до 15 лет лишения свободы за фейки об участниках спецоперации

В Российской Федерации вводится уголовная ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции и распространение о них фейковой информации.
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