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Президент России ввел ответственность до 15 лет лишения свободы за фейки об участниках спецоперации

Президент России ввел ответственность до 15 лет лишения свободы за фейки об участниках спецоперации

В Российской Федерации вводится уголовная ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции и распространение о них фейковой информации.

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