Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона

Британия и США могут не дождаться выгод от ядерной войны в Европе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей КлинцевичПо мнению Клинцевича, Киев при неудачах в зоне СВО может сосредоточить всё своё внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС.