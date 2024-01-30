Венгрия и ЕС

Как известно, Венгрия заблокировала выделение денег для Украины со стороны Евросоюза. Начала делать это ещё на саммите ЕС в прошлом году, и продолжает делать в этом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО
- Путин ставит жирную точку в противостоянии монархистов и ленинцев -сталинцев
- Почему по стране выступают с концертами открытые противники СВО
Свежие комментарии