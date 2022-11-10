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Сергей Кущенко – о победе ЦСКА: «На игру повлияли травмы, в большей степени у УНИКСа»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что УНИКС проиграл ЦСКА (79:92), в первую очередь, из-за травм ключевых игроков.

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