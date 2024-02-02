"Лучше бы согласился": Выпивший водитель пожалел, что не принял предложения инспектора ГИБДД

В Челябинске произошёл любопытный случай, который попал на видео. Пользователи интернета считают, что полицейский попросту заболтал немного выпившего шофёра, которому "его промилле" позволяли и дальше ездить за рулём.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии