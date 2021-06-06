Проклятые города

Тайная доктринаПолитикаПроклятые городаПроклятые города Самыми известными проклятыми городами были Содом и Гоморра, стертые с лица земли небесными силами.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 Карта недели 07.06 - 13.06 1️⃣4 кубков - возможно, вы испытаете скуку или разочарование. Все кажется банальным. Опасность вашего теперешнего положения заключается в том, что вы не видите того хорошего, что вас окружает. Не отдаляйтесь, принимайте предложенную помощь. Неделя небольшой депрессии. Совет- не спешить, а хорошо подумать перед тем, как продолжать. 2️⃣8 жезлов - быстро продвинетесь к цели. Период застоя и вынужденных задержек подходит к концу. Вас ожидают радостные сообщения и перспективные возможности. Можно обучаться новому. Вас ждёт много энергии. Возможны неожиданные поездки или переезд. В вашей жизни появятся новые знакомства. 3️⃣Шут - делайте каждый день новые открытия, радуйтесь каждому пережитому мгновению и встреченному на пути прохожему. Это появление новых, рискованных проектов, придется все решения принимать сходу, не задумываясь о последствиях. Также символизирует небольшие и неожиданные доходы, при этом деньги будут освоены так же быстро, как они были заработаны. Если вы приболели, подойдёт нетрадиционное лечение. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий ИльиновВЕДАЙТЕ РУСКИЕ ЛЮДИ, СЛАВНЫХ и БЛАГОРОДНЫХ СЛАВЯНО — АРИЙСКИХ РОДОВ, что у нас РЕЧЬ, МОЛВЬ, БУКВИЦА и ПИСЬМЕНА, а не ЯЗЫК! God (год)- в переводе на СЛАВНУЮ СЛАВЯНСКУЮ РЕЧЬ означает Бог. Боги и Предки наши Рекут и Молвят Глаголом (словом, наречием), а не Языкуют Словом и Языком. Когда Бесы шли на Русь, то их называли Языками, ибо нет у них Речи и Молви Божьей, а только болтавня своим Языком, несуразная. Мы никогда не были ЯЗЫЧНИКАМИ! СЛАВНЫХ РОДОВ, ибо Потомки Славят своих Богов и Предков. БЛАГОРОДНЫХ РОДОВ, ибо наши Боги и Предки были Белыми Людьми и никогда не были со звериными головами, с рогами, копытами, хвостами, двуполыми и животноподобными. ПИСЬМЕНА — это начертанные древние символы и буквицы Славян и Ариев. НАРЕЧЬЕ — Речь разных Славяно - Арийских На(ш)Родов.Юрий ИльиновКанарейка Глостер. =========================================== Кто такие канарейки, объяснять, думаю, не надо. Наши герои — очередные жертвы селекции — порода «глостер». Выглядят птички с необычным хохолком на голове как корейские мальчики. Звучат примерно также, да простят меня (скорее всего, нет) знатоки корейского и канарейского языков. Однако какой ценой явилась миру эта красота? Все началось с того, что британским уче... ан нет, селекционерам приспичило вывести самую маленькую хохлатую канарейку. Дело было в 20-х годах прошлого века. Шалость удалась: уже в 1925 году на Национальной выставке в Лондоне 11-сантиметровую птаху представили широкой публике. Особенно усердствовала в селекции миссис Роджерсон из Глостершира. Собственно, признание ее заслуг и нашло отражение в названии новой породы. Птички получились непугливые, несуетливые, пели мелодично, безо всяких внезапных воплей — идеальные качества для эстрадника. Но вот с оперением всплыли нюансы: та самая крутая причёска стала бичом породы. Как было установлено опытным путем, успешно скрещивались птички с «горшком» на голове и без оного. Если же оба родителя были обладателями роскошных шевелюр а-ля герой дорамы (канароводы, однако, предпочитают термин «корона»), птенцы появлялись на свет с вросшими внутрь перьями и часто гибли из-за этого. Так что на профильных выставках действует правило «мы с Тамарой ходим парой»: всегда присутствует гладкооперенный экземпляр, так называемый глостер-консорт, и хохлатый — глостер-корона. Так вдвоем и оцениваются. Ну, а если серьезно… Глостерская хохлатая канарейка - маленькая птичка отряда ворбьинообразных семейства вьюрковых. Относится к декоративной породной группе и подгруппе хохлатых канареек. Отличаются они, как и следует из названия, наличием небольшого хохолка, которого, впрочем, иногда может и не быть. Характерным признаком данной породы является ее миниатюрный размер: длина тела птицы не должна превышать 12 см. Хохолок у глостеров круглый и плотно прилегающий к голове, из-за чего его называют короной. Окрас допускается любой, кроме красного. Стоит отметить, что поют только кенары, поэтому они стоят дороже самочек. Порой цена самцов может превышать цену последних в несколько раз.Комментировать
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