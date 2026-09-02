На 44-м году жизни не стало участницы "Битвы экстрасенсов" Елены Ивашиной

По предварительным данным, причиной смерти женщины стал инсульт.В возрасте 43 лет скончалась участница мистического шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ивашина.
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