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Царьград

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На 44-м году жизни не стало участницы "Битвы экстрасенсов" Елены Ивашиной

На 44-м году жизни не стало участницы "Битвы экстрасенсов" Елены Ивашиной

По предварительным данным, причиной смерти женщины стал инсульт.В возрасте 43 лет скончалась участница мистического шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ивашина.

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