Путин заявил о необходимости укрепления противовоздушной обороны

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул необходимость укрепления противовоздушной обороны для защиты гражданской инфраструктуры во время текущей военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- N Дворкович просит ...
- ВВ Мигрант ударил в ...
- Кто тащит предате...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым