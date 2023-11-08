ФАС возбудила дело на петербургский метрополитен из-за высоких тарифов

Городской подземке грозит штраф. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила уголовное дело на петербургский метрополитен, посчитав цены на услуги для сотовых операторов «экономически необоснованными».
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