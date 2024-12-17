В Казани задержали аферистов, кравших деньги россиян при помощи сим-фермы на колесах

В Казани задержали мошенников, кравших деньги россиян при помощи сим-фермы на колесах. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, зарубежные мошенники использовали сим-ферму на колесах для хищений денег у российских жителей.
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