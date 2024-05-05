Узницы концлагерей принимали поздравления с Днем Победы.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Наталья Песоцкая и ее заместитель Мария Капылова, директор районного Центра соцобслуживания населения Татьяна Тарасевич поздравили с наступающим праздником Тамару Михайловну Галий и Зинаиду Григорьевну Цмыг, проживающих в поселке Юбилейный, пожелали им крепкого здоровья, долг .
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