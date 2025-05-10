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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэд Бойкин: «Суперзвездный статус Джейсона Тейтума снова под вопросом»

Брэд Бойкин: «Суперзвездный статус Джейсона Тейтума снова под вопросом»

«В общей сложности Брансон набрал 90 очков в «клатчевые» минуты за последние два плей-офф. Это уже больше, чем у любого игрока за два раунда плей-офф со времен Кобе Брайанта в сезоне-2009/10.

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