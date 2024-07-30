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В Крыму указали на формирование на Западе особого антирусского нацизма

В Крыму указали на формирование на Западе особого антирусского нацизма

В Западных странах сформирован особый антирусский нацизм, как серьезный компонент их политики. Об этом заявил во вторник, 30 июля, профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в ходе форума Всемирного русского народного собора «Русский мир» в Севастополе.

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