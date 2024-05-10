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Нетаньяху сравнил действия Израиля в Газе с военными операциями США

Нетаньяху сравнил действия Израиля в Газе с военными операциями США

REUTERS/Hatem Khaled Израильский премьер Биньямин Нетаньяху вместе со знаменитым военным историком военной академии США в Вест-Поинте, рассуждая о борьбе с укрепленными в секторе Газа представителями палестинского движения ХАМАС, сравнили действия Израиля в анклаве с операциями армии Соединенных Штатов в ходе Второй мировой войны.

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