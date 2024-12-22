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Крымская газета

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Волонтеры спасли более 700 птиц, пострадавших от разлива мазута

Волонтеры спасли более 700 птиц, пострадавших от разлива мазута

В Анапе ветеринары и волонтеры спасли 735 птиц. Об этом сообщили в Оперштабе Краснодарского края.  "Это результат с начала работы и к вечеру 21 декабря.

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