Архитектор рассказал, зачем нужно пустить трамваи по Павловскому тракту в Барнауле

Александр Деринг уверен, что общественный транспорт мог бы выручить людей Известный барнаульский архитектор, основатель мастерской "Классика" Александр Деринг поддерживает идею строительства трамвайной линии вдоль Павловского тракта.
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