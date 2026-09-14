Полковник Пинчук: Есть все правовые основы для ликвидации Зеленского

Понятие "неприемлемый ущерб" – термин, который пришёл в военное планирование во времена Холодной войны, когда риск последствий, по сути, стал предохранителем от применения ядерного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зачем ВСУ ударили...
- Макрон всё знал, ...
- Эколог предупреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым