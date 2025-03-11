Трамп отметил отличие переговоров с Украиной в Джидде от визита Зеленского в США

Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos Прошедшие в Джидде переговоры делегаций Украины и США сильно отличались от встречи американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, состоявшейся 28 февраля в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии