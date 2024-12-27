Журналистка британского издания The Daily Telegraph Поппи Коберн заявила, что Великобритании следует стать 51-м штатом США, поскольку экономическая политика премьер-министра Кира Стармера вредит королевству.
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