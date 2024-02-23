Он боролся за нашу свободу. Завершились финальные слушания об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа

© AP / Kin Cheung В Высоком суде Лондона завершились слушания по апелляции 52-летнего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на решение британских властей об его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения Уголовное преследование Джулиана Ассанжа собиралась начать еще администрация Барака Обамы, репутация которой и пострадала из-за публикаций Wikileaks о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.