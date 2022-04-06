Нижегородская правда

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В Нижегородской области будет расширяться сеть исправительных центров для осужденных

5 апреля 2022 года заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников провел заседание рабочей группы по вопросам расширения в регионе системы исправительных центров для создания условий отбывания наказания в виде принудительных работ.

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