В Нижегородской области будет расширяться сеть исправительных центров для осужденных

5 апреля 2022 года заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников провел заседание рабочей группы по вопросам расширения в регионе системы исправительных центров для создания условий отбывания наказания в виде принудительных работ.
5 апреля 2022 года заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников провел заседание рабочей группы по вопросам расширения в регионе системы исправительных центров для создания условий отбывания наказания в виде принудительных работ.
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