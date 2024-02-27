Суд вынес приговор охранникам, избившим фотографа "Коммерсанта"

Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Дорогомиловский районный суд приговорил к колонии охранников обменного пункта валют, которые избили фотожурналиста газеты «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии