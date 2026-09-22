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Регионы России

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Вышло масштабное юбилейное обновление 3.9 для PAYDAY 3

Вышло масштабное юбилейное обновление 3.9 для PAYDAY 3

Разработчики игры PAYDAY 3 из студии Starbreeze выпустили масштабное юбилейное обновление версии 3.9, посвящённое третьей годовщине релиза.

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