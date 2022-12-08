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В Туле осудили работника ритуального агентства за взятку сотруднику МВД

В Туле осудили работника ритуального агентства за взятку сотруднику МВД

Приговор в отношении представителя ритуального агентства за дачу взятки сотруднику полиции, незаконно предоставляющему данные об умерших жителях одного из районов Тульской области, вынесен судом, 7 декабря сообщает пресс-служба регионального СК.

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