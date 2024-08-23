«Все несут одинаковую ответственность». В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

Виктор Луговой

"При этом Forward Observation Group не является полноценной ЧВК, потому что не имеет собственной штатно-организационной структуры и определенных заказчиками боевых задач. FOG — это скорее сообщество добровольцев с сомнительной мотивацией, которые ищут любые возможности для того, чтобы опробовать свои боевые навыки и опубликовать красивые фотографии с оружием." ...Вешать на всём, что торчит. Имеет оно структуру, не имеет, - один хрен редьки другого не слаще. Пришли к нам убивать - пусть сдохнут без отпевания. Трупы в сортир.