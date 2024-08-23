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«Все несут одинаковую ответственность». В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

«Все несут одинаковую ответственность». В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

Все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG).

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;При этом Forward Observation Group не является полноценной ЧВК, потому что не имеет собственной штатно-организационной структуры и определенных заказчиками боевых задач. FOG — это скорее сообщество добровольцев с сомнительной мотивацией, которые ищут любые возможности для того, чтобы опробовать свои боевые навыки и опубликовать красивые фотографии с оружием.&quot; ...Вешать на всём, что торчит. Имеет оно структуру, не имеет, - один хрен редьки другого не слаще. Пришли к нам убивать - пусть сдохнут без отпевания. Трупы в сортир.
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