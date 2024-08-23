«Все несут одинаковую ответственность». В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

Все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG).
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