Турция готовит сенсацию: военная база в Саудовской Аравии и что это значит для региона

Турция готовится к масштабному шагу, который может перевернуть баланс сил на Ближнем Востоке: по данным турецкой газеты Türkiye, Анкара рассматривает возможность создания собственной военной базы в Саудовской Аравии.
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