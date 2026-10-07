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Турция готовит сенсацию: военная база в Саудовской Аравии и что это значит для региона

Турция готовится к масштабному шагу, который может перевернуть баланс сил на Ближнем Востоке: по данным турецкой газеты Türkiye, Анкара рассматривает возможность создания собственной военной базы в Саудовской Аравии.

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