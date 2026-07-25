Диктор парада ВМФ рассказал, что нельзя есть и пить перед выступлением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Подготовка к публичному выступлению должна включать в себя отказ от употребления алкоголя, кофе, молочной продукции, орехов и семечек, так как они негативно сказываются на голосовых связках.
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