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ТАСС

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Диктор парада ВМФ рассказал, что нельзя есть и пить перед выступлением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Подготовка к публичному выступлению должна включать в себя отказ от употребления алкоголя, кофе, молочной продукции, орехов и семечек, так как они негативно сказываются на голосовых связках.

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