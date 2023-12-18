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Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций начнется в 16:00

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций начнется в 16:00

Мероприятие пройдет в в Ньоне в 16:00 по московскому времени. В жеребьевке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

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