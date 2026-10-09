«Гибридизировал бы нас»: экс-глава МВД Черногории высмеял задержание «Рыбаря»

Данилович съязвил над «гибридной деятельностью» Звинчука.Экс-глава МВД Черногории Горан Данилович высмеял в соцсетях задержание авторов Telegram-канала «Рыбарь».
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