Дачникам России сообщили важную новость

Федеральная антимонопольная служба России внесла садовые товарищества в список объектов, подлежащих социальной догазификации, подключения к газу оборудования на участках и домовладениях граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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