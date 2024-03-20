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Дачникам России сообщили важную новость

Дачникам России сообщили важную новость

Федеральная антимонопольная служба России внесла садовые товарищества в список объектов, подлежащих социальной догазификации, подключения к газу оборудования на участках и домовладениях граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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