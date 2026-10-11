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После операции папа римский Лев XIV останется в клинике на неделю

После операции папа римский Лев XIV останется в клинике на неделю

MAURIZIO BRAMBATTI/EPA/TASS Папа римский Лев XIV останется в больнице примерно на неделю после операции по удалению узелка в легком, сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола.

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