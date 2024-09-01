Rust Twitch Drops: получи эксклюзивные предметы! Twitch Drops — это уникальная возмож...

Forwarded From IRONGAMES.ru – купить игры дёшево и быстро Rust Twitch Drops: получи эксклюзивные предметы!Twitch Drops — это уникальная возможность получить эксклюзивные предметы в игре, просто смотря стримы любимых контент-мейкеров! Что такое Twitch Drops?- Это система вознаграждений за просмотр стримов- Вы получаете виртуальные предметы прямо в свой инвентарь Rust- Среди предметов: уникальные скины для оружия, одежды и строительных элементов Как участвовать:- Нужен аккаунт Twitch, привязанный к Steam- Необходимо иметь игру Rust- Смотрите стримы участвующих стримеров и получайте наградыМожете купить сразу:Купить Rust twitch drops - https://irongames.