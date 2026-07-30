Покупки одежды и обуви в РФ упали на 10% зимой и весной

Вместо частых покупок люди предпочитают тщательнее выбирать вещи, ориентироваться на распродажи, аутлеты и ресейл В зимний и весенний периоды в России наблюдалось снижение продаж одежды и обуви на 10% по сравнению с тем же временем прошлого года.