Победа педагогов.

Поздравляем с ПОБЕДОЙ педагогов дополнительного образования Кислякову Ирину Викторовну, Шароварова Александра Георгиевича в районном конкурсе ´Большая перемена´ (танцевальная студия ´Лотос ´, вокальная студия ´Контакт), Хну Наталью Ивановну за лучшую антинаркотическую листовку - 1 место (Богино Елизавета, обучающаяся учебной группы 27-п)!!! .
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