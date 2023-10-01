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Поварёнок с лучшими рецептами

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Горячий сырный шоколад

Горячий сырный шоколад

Недавно готовила горячий шоколад с белым шоколадом. Внуку понравилось, попросил повторить. Чисто по приколу, как говорится, решила добавить в шоколад сливочный плавленый сыр – кстати, самый мой любимый в линейке Хохланд.

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