НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Эфиопия перебрасывает бронетехнику и армейские части к границе Сомали после договора об аренде порта Сомалиленда

Эфиопия перебрасывает бронетехнику и армейские части к границе Сомали после договора об аренде порта Сомалиленда

Северо-восток Африки может в скором времени превратиться в ещё одну горячую точку на карте Земли. В тревожные события, которые грозят этому региону, могут быть вовлечены Эфиопия, Египет, Сомали и так называемый Сомалиленд – непризнанная территория, отколовшаяся от Сомали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх