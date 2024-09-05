Эфиопия перебрасывает бронетехнику и армейские части к границе Сомали после договора об аренде порта Сомалиленда

Северо-восток Африки может в скором времени превратиться в ещё одну горячую точку на карте Земли. В тревожные события, которые грозят этому региону, могут быть вовлечены Эфиопия, Египет, Сомали и так называемый Сомалиленд – непризнанная территория, отколовшаяся от Сомали.