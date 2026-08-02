«Не хочу со стариками спать»: 64-летняя Сябитова заявила о романе с молодым любовником

Ведущая «Давай поженимся!» прагматично подошла к романтическим отношениям на склоне лет. Роза Сябитова кадр передачи "Давай поженимся!"Роза Сябитова в свои 64 года прекрасно осведомлена о наличии молодых альфонсов, готовых на романы с женщинами постарше ради получения материальных благ.